13 sezon önceki canlandırdığınız karakterle şimdiki arasında ne gibi farklar var?

Zafer Ergin: 13 yaş daha gençleştim!

Şevket Çoruh: Artık sarışın ve mavi gözlüyüm...

Şaka bir yana yorgunluk, yaşlanma ve fenomen bir dizinin daha da büyüyen bir parçası olma dışında hiçbir fark yok.

Özgür Ozan: 13 sezon önce gençtik tabii.

O zamanlar tek çocuk babasıyken şimdi iki çocuk babasıyım.

Oyuncu olarak yaptığım işte oldukça uzun bir yol katettim. 500 bölüm olan bir “Arka Sokaklar” var artık.

Aklınıza kazınan, en sevdiğiniz “Arka Sokaklar” sahnesi hangisi?

Zafer Ergin: Hepsi birbirinden güzel, bir tercih yapamayacağım, yapmamalıyım.

Aklımda kalan birbirinden özel sahneler var.

Konuk oyuncu olarak gelen arkadaşlarımla paylaşımlarımız var.

İki sezon önce vurulduğum sahnelerden mi bahsedeyim, daha yeni hapishaneye düştüm, torunumu kaçırdılar ondan mı...

Yani say say bitmez.

Diyeceğim o ki, 500 bölümdür her sahne aklıma kazındı.

Şevket Çoruh: Belki klişe olacak ama o kadar çok ki, hangisini söylesem yazarımıza, yönetmenimize, oyuncu arkadaşlarıma haksızlık olur.

Özgür Ozan: En etkilendiğim sahnelerin başında Mesut’un vurulup öldüğü ve buz tedavisiyle geri geldiği sahnedir.

Seyirci de en az benim kadar etkilenmiştir sanırım.

MESUT KAÇ! BU DİZİ SENİ GÖMECEK

Sizce Türker İnanoğlu’nun sektördeki en büyük farkı nedir?

Zafer Ergin: Onun zekası ve bilgisiyle yaptığı yapımları görüyorsunuz.

Üzerine daha ne söylenebilir? Yeşilçam efsanesi...

Şevket Çoruh: Tecrübe... Bence Türker abi duruyordu, sektörü onun çevresine ördüler.

Yani o kadar işin başından beri var.

Bu kadar tecrübe elbette bir fark yaratacaktır.

Özgür Ozan: Türker İnanoğlu’nun sektördeki yerini bilmeyen yoktur sanırım.

Türker İnanoğlu için oyuncunun yeteneğinden çok nasıl insan olduğu daha önemlidir.

Sizinle sohbet ederken oturmanıza kalmanıza, ahlakınıza dikkat eder.

500 bölüm önceki rolünüze bir şey söylemek isteseniz bu ne olurdu?

Zafer Ergin: Aferin, iyi bir dizi seçmişsin!

Şevket Çoruh: Mesut kaç! Bu dizi seni gömecek oğlum!

Özgür Ozan: 500 bölüm süreceğini bilsem Hüsnü Çoban’a da Özgür Ozan’a da aynı şeyi söylerdim: Keşke bir krediye girseydin!

Ekipte en komik kim?

Zafer Ergin: Özgür Ozan

Şevket Çoruh: Özgür Ozan

Özgür Ozan: Ozan Yurdakul

En dakik kim?

Zafer Ergin: Tabii ki ben!

Şevket Çoruh: Ben

Özgür Ozan: Ben

En heyecanlı kim?

Zafer Ergin: Merve Oflaz

Şevket Çoruh: Genç oyuncu arkadaşlar

Özgür Ozan: Tunç Oğuz

En sessiz kim?

Zafer Ergin: Bizde herkes sesli!

Şevket Çoruh: Genç oyuncu arkadaşlar

Özgür Ozan: Öyle biri yok