Magazin Arka Sokaklar'ın polisleri Polis Müzesi'nde

Arka Sokaklar'ın polisleri Polis Müzesi'nde

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Arka Sokaklar'ın polisleri Polis Müzesi'nde

Arka Sokaklar dizisi oyuncuları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

20 Ekim 2021, Çarşamba 01:20 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranında uzun yıllardır yayınlanan polis dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncuları, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Yiğitcan Ergin ve Ela Yörükoğlu, Ankara'da Polis Müzesi'ni ziyaret etti.

Dikmen semtinde bulunan EGM'nin ek hizmet binasında geçen yaz açılan müzeye gelen oyuncular, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan tarafından ağırlandı. 

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)

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