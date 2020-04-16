Coronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümleri için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği açıklandı.







