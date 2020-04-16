Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinde 'Rıza Baba' yok
Dizi setleri yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir bir kapanırken, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor fakat dizinin başrolü Rıza Baba yani Zafer Ergin dizide olmayacak.
16 Nisan 2020, Perşembe 11:40 Son Güncelleme:
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Coronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.
Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümleri için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği açıklandı.