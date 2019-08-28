Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuna başlıyor. Diziye 3 yeni oyuncu dahil edildi. Dizinin takipçileri internette Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları kim? Yiğitcan Ergin kimdir? Ela Yörüklü kimdir? Gamze Topuzlu kimdir? sorularını aratıyor. İşte Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları…

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.

Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar 14. Sezon ve 522’nci bölümü ile Eylül’de Kanal D’de...

YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?

Yiğitcan Ergin 1992 İstanbul’da doğdu. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Racon Ailem İçin isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde rol almıştır. 2017 yılında ise Fox Tv ekranlarında yayınlanan Deli Gönül isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Yiğitcan Ergin dizide Selim karakterini canlandırmıştır.

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

Ela Yörüklü aslen Bursa’lıdır, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde okudu. Ela Yörüklü 2017 Best Model Of Turkey 2.si oldu. Akademi 35 buçuk Altan Gördüm’den oyunculuk eğitimi aldı.

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

8 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen Gamze Topuz, Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik bölümü mezunudur. Ayrıca Ümit Kantarcılar evlenmiştir. Bu evliliğinden Elis Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ile geçtiğimiz Ağustos ayında boşanmıştır.

Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde Banu rolü ile tanıştık Gamze Topuz ile. Doktorlar dizinde de yer alan Gamze Topuz 2013 yılında Benzemez Kimse Sana yarışması ile karşımıza çıkmıştır.

GAMZE TOPUZ FİLMOGRAFİ

2005 yılında Beşinci Boyut Selma karakteri

2007 yılında Doktorlar Zeynep Öztürk karakteri

2009 yılında SüpüRRR Serap karakteri

2010 yılında Aşk ve Ceza Derya karakteri

2011 yılında Mavi Kelebekler Derya Latik karakteri

2013 yılında Benzemez Kimse Sana Yarışmacı

2013 yılında Güzel Çirkin Aylin karakteri