Magazin Arka Sokaklar'ın yıldızı koronavirüse yakalandı

Arka Sokaklar'ın yıldızı koronavirüse yakalandı

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Arka Sokaklar'ın yıldızı koronavirüse yakalandı

Kanal D ekranlarının severek izlenen dizisi Arka Sokakların beğenilen oyuncusu koronavirüse yakalandı. Kovid - 19 testi pozitif çıkan güzel oyuncu Yüsra Geyik'in sağlık durumu nasıl?

24 Mart 2021, Çarşamba 00:07 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde 'Zeliş’ karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti sonrası Covid-19 testi yaptırdı.

30 yaşındaki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen evde karantinaya giren Yüsra Geyik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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