Arkadaş cinayeti zanlısı: Gözüme uyku girmiyor

Eskişehir’de geçen Mart ayında yaşanan olayda, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde aralarında husumet olan Ali Kantaş, Zafer Gözel'i otomobili içinde başından tabancayla vurarak kaçtı. Gözel olay yerinde hayatını kaybederken, polis MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Katil zanlısının Ali Kantaş olduğunu belirledi. Şüpheli, Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde yakalanarak, tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Kantaş hakkındaki 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açtı. Davanın bugünkü ilk duruşmasına tutuklu sanık Ali Kantaş ile ölen Zafer Gözel’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Ali Kantaş, Zafer Gözel ile daha önceden çok samimi arkadaş olduklarını anlatarak, “Bundan dokuz ay önce soysal medyadaki bir fotoğraf meselesi yüzünden aramız açıldı. Özel bir fotoğraftı. Tartışmadan önce çalıştığım kuaför salonuna çok sık geliyordu. Tartışmanın ardından alkol alıp, gelmeye başladı. Yanında tüfek bulunduruyordu. Patronuma beni işten kovdurmak için tehditler savurmuş. Dükkanı ateşe vereceğini söylemiş” dedi.

'GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'

Tutuklu sanık Kantaş olay gecesini ise şöyle anlattı:

"Otomobille, Uluönder Mahallesi'nde yer alan bir markete alışverişe gidiyordum. Yanımda arkadaşlarım da vardı. Zafer ile aynı yönde karşılaştık. Otomobilinden el işareti yaparak, kendisini takip etmemi istedi. Kırmızı ışıkta beklerken araçtan indim. Zafer’in kullandığı araca geçtim. Yanında tüfek vardır korkusuyla tabancayı kafasına dayadım. Omzunu oynatınca tabanca aniden ateş aldı. Tetiğe basmış değilim. Vicdan azabı çekiyor, geceleri gözüme uyku girmiyor.”

Tanık ifadelerinin de dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

DHA