Magazin Arkadaşımın aşkısın! Taze sevgililerin dostluk zinciri

Arkadaşımın aşkısın! Taze sevgililerin dostluk zinciri

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Arkadaşımın aşkısın! Taze sevgililerin dostluk zinciri

Sürpriz aşkın kahramanları Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili haberler dinmek bilmiyor. Şimdi de Tüzünataç'ın eski sevgilisi Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun bir zamanlar arkadaş olduğu ortaya çıktı.

19 Mart 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Çiçeği burnunda aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç’ın ilişkisi sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Taze çift önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’nda görüntülendi. Uzun süre mekanda kalan sevgililerin samimi görüntüleri ve aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. Koşar adımlarla mekandan ayrılırken habercilerin sorularını yanıtsız bıraktılar

Dostluk bitti 

Berrak Tüzünataç, Ali Yörenç’ten ayrılır ayrılmaz Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ali Yörenç, öncesinde Tüzünataç’ın arkadaşı Dolunay Soysert ile sevgiliydi. Şimdi de Uraz Kaygılaroğlu ile Ali Yörenç’in bir dönem sıkı dost olduğu ortaya çıktı. Sık sık bir araya gelip bilgisayar oyunu oynayacak kadar yakın olan ikilinin yeni aşkla birlikte dostlukları da son buldu. Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

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