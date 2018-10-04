Arkadaşını öldürüp su kuyusuna atan sanık yargılanıyor

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ayhan Demir (53), maktul Hasan Çiloğlu'nun (47) yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık Demir, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hasan benim çok eski arkadaşımdır, aramızda öldürmeyi gerektirecek bir husumet yoktu. Ani ve plansız bir olaydı. Tasarlanmış bir durum değildi. Alkolün etkisi vardı. Taciz söz konusu oldu. Bugüne kadar vicdan azabıyla yaşadım." dedi.

"BABAMIN KEMİKLERİNİ KUCAĞIMA VERDİLER"

Maktulün oğlu Mustafa Çiloğlu ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi. Babasını 12 yaşından beri görmediğini belirten Çiloğlu, "Bana 'Pikniğe gideceğiz.' demişti. Babam beni pikniğe götürecekti ancak geri dönmedi. Kemiklerini kucağıma verdiler. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Anne Ayşe Çiloğlu ise "Sanık bana 'Oğlunu öldürüp gömeceğim.' demişti. Dediğini yaptı. Acımız çok büyük." dedi.

Cumhuriyet savcısı, davayla ilgili mütalaasında, sanık Ayhan Demir'in "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

Eskişehir'de yaşayan Ayhan Demir, Nisan 2006'da merkez Odunpazarı ilçesi Kanal Sokak'taki evine gelen cezaevinden arkadaşı Hasan Çiloğlu'nu aralarında çıkan tartışma sonucu cam parçasıyla boğazını keserek öldürmüş, cesedi bahçesindeki su kuyusuna atmıştı. Olayı 12 yıl sonra aydınlatan emniyet güçlerince gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ayhan Demir tutuklanmıştı.