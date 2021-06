Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı

Olay, çarşamba günü gece saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıktan sonra eve dönmek üzere yola çıkan S.T. ve T.A., trafikte seyir halinde iken İbrahim Can Aslan´ın otomobiline çarptı. Kazadan sonra S.T. ve T.A. ile İbrahim Can Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Aslan, S.T. ve T.A.´ya silah çekerek, hakaret etti. Otomobillerine binerek, olay yerinden ayrılan S.T. ve T.A. izne gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru arkadaşları O.D.´yi aradı. Arkadaşlarının trafikte kavga ettiğini duyan O.D., evden çıkarak S.T. ve T.A.´nın yanına gitti. Konuşmak için birlikte İbrahim Can Aslan´ı aramaya başlayan şüpheliler, bir süre sonra Aslan ile karşılaştı. Taraflar uzlaşmak için konuşmaya başladıktan kısa bir süre sonra yeniden tartışmaya başladı.

İddiaya göre tartışma sırasında İbrahim Can Aslan, O.D.´ye silah çekti. Bu sırada O.D. de kendi silahını çıkararak Aslan´a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Aslan, ağır yaralandı. Olaydan sonra O.D., polis ve sağlık ekiplerini arayarak, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan´ı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise olaya karışan O.D., S.T. ve T.A.´yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA