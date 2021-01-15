Magazin Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı: Kaburgamı barbeküde pişirip yemek istediğini söylemişti
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Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı: Kaburgamı barbeküde pişirip yemek istediğini söylemişti

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Armie Hammer'ın eski kız arkadaşı: Kaburgamı barbeküde pişirip yemek istediğini söylemişti

Ünlü oyuncu Armie Hammer'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların tecavüzle yamyamlık fantezileri içerdiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Hammer’ın eski kız arkadaşı, bu iddiaları destekleyecek açıklamalar yaptı.

15 Ocak 2021, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name) adını duyuran Hammer’ın konuştuğu kişiye ayak parmaklarını kesip kesemeyeceğini sorduğu ve kendisini yüzde 100 yamyam diye tanımladığı öne sürülmüştü.

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Page Six'in haberine göre, Hammer’la hazirandan ağustosa kadar ilişki yaşayan Courtney Vucekovich, söz konusu mesajların sürpriz olmadığını söyledi. İlişkileri sırasında Hammer’ın bazı tuhaf davranışlarının olduğunu ancak bunların üstüne tekrar düşünmediğini ve görmezden geldiğini belirten Vucekovich, şu ifadeleri kullandı:

Kaburgamı kırmak ve barbeküde pişirip yemek istediğini söylemişti.

'Senden bir ısırık almak istiyorum'

Vucekovic, Hammer’ın 'Senden bir ısırık almak istiyorum' dediğini, elini az da olsa kestiğinde emmek ya da yalamak istediğini belirtti ve şöyle konuştu:

Dişlerinde deri bulunma düşüncesini seviyor.

Vucekovich, ilişkileri boyunca Hammer’ın kendisini manipüle ettiğini ve “zihinsel, duygusal ve finansal” olarak tükettiğini de söyledi. Daha sonra takıntılı hale geldiğini, üç hafta boyunca 7/24 beraber zaman geçirdiklerini ve yan yana bulunmadıkları zaman onlarca mesaj attığını ifade etti.

Vucekovich, Hammer’ın çok fazla alkol ve uyuşturucu kullandığını da öne sürdü. Çok sarhoş olduğu zamanlarda, kendisini rahatsız hissettiği ve korktuğu durumlara soktuğunu, buna bazı seks davranışlarının da dahil olduğunu söyledi.

Hollywood yıldızı, daha önce söz konusu mesaj iddialarını saçma diyerek cevap vermeyi reddetmiş, çocuklarını düşündüğü için gelecek filmi Shotgun Wedding’den ayrıldığını açıklamıştı.


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