Armut hangi mevsimde ve ayda yetişir? Armut ne zaman yenir?

Armut, eski zamanlardan beri tüketilen tatlı, çan şeklindeki meyvelerdir. Sadece lezzetli değil aynı zaman da çok faydalıdır. Armut, gülgiller familyasının Amygdaloideae alt familyasında sınıflanan Pyrus cinsine ait ağacın meyvesidir. Dünyanın birçok bölgesinde yetişen çeşit çeşit armut vardır ve hepsinin türüne göre yetişme mevsimi farklıdır.

ARMUT HANGİ MEVSİME YETİŞİR?

Armut, dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilen ve tüketilen bir meyvedir. Hem kuzey hem de güney yarım kürenin ılıman kuşağında yetişen armut, dünyanın en önemli meyve ağaçlarından biridir ve boyu neredeyse 13 metreye kadar ulaşabilir. Dünya’da, hem şekil hem de tat bakımından farklı olan, bilinen yaklaşık 3000 çeşit armut yetiştirilir.

Armut ağaçları dikildikten 4-5 sene sonra meyve vermeye başlar, meyveler yaz sonrasına doğru olgunlaşır ve sonbahar da toplamaya hazır hale gelir.

Ülkemizde armut mevsimi, genellikle sonbahar kış aylarıdır. Yaz sonunda büyümeye başlayan armutlar sonbaharda olgunlaşarak toplanır.

ARMUT HANGİ AYDA TOPLANIR?

Yaz sonunda olgunlaşarak toplanan Armutları yemek için ideal ay Ekim'dir. Ekim ayında ağaçlarda kızarmış ve olgunlaşmış armutlar görmek mümkündür. Ekim ayında yetişen meyveler arasında olan armutla birlikte, muz, mandalina, elma, greyfurt, ıspanak ve pırasa gibi son derece sağlıklı meyve ve sebzelerde vardır.

Yaklaşık 100 kalori olan bir armut, mevsiminde ve taze olarak tüketildiğinde günlük C vitamini ihtiyacının %12'sini karşılar.

ARMUT NE ZAMAN YENİR?

Doğal yollarla mevsiminde yetişen meyveler olgunlaşmak için kimyasal ilaçlara ve hormonlara ihtiyaç duymaz. Bu da onları çok daha besleyici ve sağlıklı yapar. Protein, K vitamini, Potasyum ve bakır kaynağı armutu mevsiminde tüketmek bağışıklık sisteminin güçlendirir, kansere karşı korur ve sindirim sistemini dengeler.

Armut kış boyu bulunur ancak onu daha taze yemek istiyorsanız Ekim ayını tercih etmeniz gerekir. Ekim ayında alacağınız armutları kurutabilir ya da kompostosunu yaparak saklayabilirsiniz.



