Armut toplarken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Yeşiltepe köyünde yaşayan emekli zabıta memuru Muhsin Albayrak armut toplamak için ağaca çıktı. Armut topladıktan sonra yüksek gerilim kablolarına temas etmesi sonucu bir anda elektrik akımına kapıldı.

Ağacın üzerinde hayatını kaybeden Albayrak'ın cansız bedeni, olay yerine gelen İDAK ekibi ve itfaiye ekipleri tarafından daldan indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA