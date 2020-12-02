Arnavut Ciğeri nasıl yapılır? 1 Aralık MasterChef 2020 Arnavut ciğer tarifi, malzemeler, püf noktası
Arnavut ciğeri nasıl yapılır merak edilmeye başlandı. MasterChef Türkiye’de oynanan ödül oyununda Arnavut ciğer yapılması istendi. Yarışmacılar, ödülü kazanmak için uğraş verirken MasterChef 2020 izleyicileri Arnavut ciğeri tarifi ve malzemelerini sorgulamaya başladı. Püf noktaları ile pratik Arnavut ciğeri, yapılışı için gerekli malzemeler…
02 Aralık 2020, Çarşamba 09:40 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye’de bu akşam ödül oyununda ciğer yapıldı. Üç farklı ciğer yemeklerinden biri de Arnavut ciğeriydi. Arnavut ciğeri, ciğerin küçük parçalar halinde kesilip una bulandıktan sonra kızartılmasıyla yapılır. Yumuşak ve lezzetli Arnavut ciğeri yapmak istiyorsanız püf noktaları ile pratik tarifi haberimizde. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır? İşte 1 Aralık MasterChef 2020 Arnavut ciğeri tarifi, gerekli malzemeler…
Arnavut ciğeri malzemeler
- 700 gr kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)
- 1 çay bardağı un
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz veya pul biber
Kızartma için;
- 2 çorba kaşığı un(ikinci kez kızartma için)
- 1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği,1/2 (yarım) Su bardağı zeytinyağı)
Servis için;
- Kuru soğan (Halka doğranmış piyazlık, sumaklı)
- Kimyon
- Maydanoz (Arzuya göre)
Arnavut ciğeri nasıl yapılır?
- Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün.
- Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızıbiberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın.
- Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk kızartın.
- Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın.
- İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin…
- Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın (1 dk kadar).
- Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin ( 15 dk kadar).
- Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın.
Arnavut ciğeri püf noktası
- Ciğerinizi asla yıkamayın, zira sertleşir. Küçük doğranması, kızartma esnasında sertleşmesine başka bir etken.
- 2 kez kısa süreli kızartma yöntemi kurumasını önler, ancak yağın ısısını da yakmadan doğru ayarlamak önemli…
- Üzerini kapatarak, dinlendirdiğiniz Arnavut ciğeriniz yumuşacık olacaktır.
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