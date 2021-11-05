AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan makro-finansal destek programı çerçevesinde Arnavutluk'a yeni kredi diliminin serbest bırakıldığını açıkladı.

Açıklamada, Arnavutluk'un kamu maliyesi, finans, yolsuzlukla mücadele ve sosyal koruma gibi alanlardaki koşulları karşıladığı belirtildi. AB'nin destek programı kapsamında ülkeye 90 milyon euro sağlandığı kaydedilen açıklamada, AB'nin söz konusu makro-finansal destek programı kapsamında Arnavutluk'a toplam 180 milyon euro sağladığı ifade edildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler verebiliyor.

Söz konusu mali desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.