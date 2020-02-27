Arnold Schwarzenegger evcil eşeğini işe getirdi

72 yaşındaki efsane oyuncu Arnold Schwarzenegger, evcil hayvanlarını ofisine götürdü. Arnold Schwarzenegger, eşeği Lulu ve midillisi Whisky ile ofise giriş yaptı. Ünlü yıldız, o anların videosunu da çekmeyi ihmal etmedi. Queen'in You're My Best Friend (En iyi dostumsun) isimli parçası da videoya eşlik etti. Videoda Lulu ve Whisky'nin ofiste özgürce dolaştığı ve Arnold Schwarzenegger'ın onları elleriyle beslediği görülüyor. Schwarzenegger paylaşımına, 'Bu sefer Lulu'yu da getirdim' notunu düştü.

Arnold Schwarzenegger, aralık ayında da Whisky ile bir video paylaşmıştı. Schwarzenegger, midillisinin onun egzersiz arkadaşı olduğunu söylemişti.

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