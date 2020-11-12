Artık araç kiralama sadece 1,5 dakika

Türkiye’nin en büyük asistans şirketi olan Tur Assist, yılda 11 milyondan fazla kişiye; sigorta asistans hizmeti kapsamında çekici, çilingir, tamirci gibi farklı alanlarda birçok hizmet sağlıyor. Özellikle de sigorta kapsamında olan araçların arızalanması veya kaza durumlarında, yaklaşık 15 bin adete ulaşan otomobil parkıyla ikame araç hizmeti dikkat çekiyor. Tur Assist, kurum içinde doğan proje ile elindeki ikame araç parkını daha verimli kullanmak ve tedarikçilerini desteklemek için yeni bir projeye imza attı. Tur Assist bünyesinde faaliyet gösteren Rigorent, bu bakış açısıyla yeniden yapılandırılırken dijital platformu ise a’dan z’ye yenilendi.

Araç sayısı 2 binden 15 bine çıktı

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, projenin kurum içi girişimcilik inisiyatifi olarak küçük bir yatırımla hayata geçirildiğini ifade etti: “Ekonomik rekabet ortamında kurum içinden çıkan projeler çok değerli oluyor. Düşük yatırım maliyetleri ile, var olan potansiyel hayata geçirilebiliyor. Bizim Rigorent’i yenilemeye karar verme hikayemiz ise buna çok güzel bir örnek. Tur Assist olarak, ikame araç hizmetinden dolayı elimizde binlerce araçtan oluşan parkımız bulunuyor. Ancak bu araçlar arıza ya da kaza olmadığı durumlarda kullanılmıyor. Bunun dışında araç kiralama hizmeti veren markamız Rigorent de bünyemiz içinde faaliyet gösteriyor. 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2 bin kiralık araç ile verilen bu hizmetimizin temelini ise tedarikçi araç kiralama firmalarımızı destekleme amacı oluşturuyordu. Bu sağladığımız hizmeti daha faydalı bir şekilde nasıl sunabileceğimiz noktasında geliştirilebilir yönlerini detaylıca ele aldık. Rigorent’i yenileme kararımız ile hem tedarikçilerimizi desteklemeyi sürdürmeyi hem de kendi ikame araç parkımızı aynı dijital platformda birleştirmeyi planladık. Böylece kiralık araç sayısını 2 binden 15 bine çıkarmış olduk. Bunu yaparken de sıfırdan bir şirket kuruyor mantığıyla Rigorent tecrübesini birleştirdik. Ayrıca hizmet kalitesini bir standarda getirerek tüketiciye de güvenebileceği şeffaf bir platform sunduk. Küçük bir yatırım ile yaklaşık 15 bin araçlık kiralık oto filosu oluşturduk.”

Özel ekip kuruldu

Nevra Yener, Rigorent’in kurum içi girişimcilik projesi olarak geliştirildiğini söyledi: “Çalışanlarımızdan gelen öneri üzerine gerekli olmayan zamanlarda kullanılmayan ikame araçlarımızı değerlendirmek için bir proje ekibi kurulmasına karar verdik. Kurulan ekibimizin gerekli çalışmalarını yapabilmesi için projenin tüm ihtiyaçlarına destek olduk. Yaklaşık 1 yıl üzerinde çalıştık ve proje sürecinde gerekli olabilecek bütün ihtiyaçlar yüzde 90 oranında kurum içinden sağlandı. Tur Assist olarak, 24 yıldır tüm ihtiyaç noktalarında ve en zor anlarında 7 gün 24 saat büyük bir özenle müşterilerimizin yanında olduk. Bu noktada Rigorent kadar hizmet garantisine sahip başka bir firma da yok.”

Kullanım kolaylığı

Rigorent’in kullanım kolaylığı ile dikkat çektiğini ifade eden Yener, “Markamız bilinen bir marka ve bu özelliğimizi yeni teknoloji ile birleştirdik. Örnek vermek gerekirse diğer dijital platformlar ile karşılaştırdığımızda rezervasyon süresi çok hızlı, yaklaşık 1,5 dakikadan önce işlem gerçekleşiyor. Ayrıca en hızlı ara yüze sahip. Kullanıcı her işlem aşamasında ayrı bir sayfanın yüklenmesini beklemeyeceği gibi tek bir sayfada tüm süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayacak” dedi. Yener araç kiralama anındaki hizmetler hakkında da şu bilgileri paylaştı: “En büyük sorun aracı alırken ya da teslim ederken yaşanıyor. Biz bu iki işlem için de ‘Vale’ çözümü sunuyoruz. Teslim edecek ya da teslim alacak kişiyi uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Teslimat görevlisinin nerede olduğu, ne kadar sürede geleceği gibi bilgileri öğrenmek için kiralama firmasıyla telefon trafiği yaşamıyorsunuz. Böylelikle özellikle havalimanlarında yaşanan kargaşa ortadan kalkıyor.











