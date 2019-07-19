Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Şavşat Meslek Yüksekokulu’na 7 öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 2 Ağustos’ta sona erecek. İşte ilanın detayları...

Artvin Çoruh Üniversitesi Mimarlık, Terapi ve Rehabilitasyon, Hukuk, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Sağlık Bakım Hizmetleri’ne öğretim üyesi alınıyor.

Adayların ALES’ten en az 70 puan almaları gerekiyor.

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