Artvin’de mazot hırsızlığı

Artvin'de iş makinesinden mazot çaldıkları iddia edilen 4 genç gözaltına alındı

03 Aralık 2018, Pazartesi 23:48
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Artvin’de mazot hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesine bağlı Atanoğlu köyü mevkiinde bulunan HES inşaat alanında iş makinelerinden mazot çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Bölgede inceleme ve araştırma yapan jandarma ekipleri, bir minibüste 10 bidonda yaklaşık 200 litre mazot ve mazot çekmede kullanılan pompa ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ş. (18), R.K. (18), L.A. (19) ve G.Y. (16) gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. 

ARTVİN (İHA)

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