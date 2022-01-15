Türkiye Artvin’de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin’de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Türkiye

Artvin’de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin’de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 23:23 Son Güncelleme:
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Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi´nde saat 14.00 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı. Bu sırada telesiyej durunca, 1´i çocuk, 6 kişi havada mahsur kaldı. Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, kontrollü şekilde tahliye edildi.

DHA


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