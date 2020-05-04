Arzum Onan: Genetik olarak torpilliyim

1996’den beri oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan Arzum Onan, “Mutluluğun sırrı ne?” sorusuna “Aslında bir sırrı yok. Evlilik emek ister. Emeksiz yürümez. Zaman, sabır, disiplin gerekir. İnsan yeri geliyor, kendine bile tahammül edemiyor, değişiyor ve dönüşüyor” yanıtını verdi.

‘2’nciyi istedik ama...’

Arzum Onan şunları söyledi:

Şimdilik oyunculuğu düşünmüyorum.

İkinci çocuğu yapacaktık ama sağlık sorunları baş gösterdi. Sonra da Can ile kardeşinin arasının fazla olmasını istemedim.

Herkes kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Fazla makyaj yapmam, çok su içerim. Ama işin aslı; genetik açından torpilliyim. Annem ve teyzem de çok güzeldir.

Can, yurt dışında okumak istemedi.

‘Heykellerimi özledim’

Yıllar önce heykel sanatına gönül veren Arzum Onan, “Yeni evimizde atölyem yok. Karantina günlerinde en çok heykel yapmayı özlüyorum. Bu süreçte desen çizmekle yetiniyorum” diye konuştu.







