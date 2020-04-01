2020 yılı sanki bir felaket yılı gibi... Yangınlar, depremler derken 2019'un yılının son aylarında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla "Evde kal" çağrısı yapıldı. Bu çağrıya en başta ünlü isimler olmak üzere vatandaşlardan da destek geldi ve evlerde karantina günleri başladı.

Sanatçı Arzum Onan da bu çağrıya destek veren isimler arasında. Güzel sanatçı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını "Makyaj yaptım, giyindim; Nisan’ı karşılıyorum" notuyla yayınladı.

Arzum Onan'ın umutla bakan gözleri dikkatlerden kaçmadı.

Umutlu bekleyiş

Türkiye için de 2020 yılı kötü başladı. Önce Elazığ depremi ardından şehit haberleri geldi. Ve 11 Mart itibarıyla da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk corona virüs vakasını açıkladı.

İşte Arzum Onan'ın bu paylaşımı "Hadi Mart artık geçtin. Nisan ayıyla birlikte daha güzel günler görelim" bekleyişi gibiydi. Arzum Onan umutla baktığı bu fotoğrafını "Makyaj yaptım, giyindim; Nisan’ı karşılıyorum" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

"Hayat eve sığar"

Ünlü isimler, yeni tip corona virüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek vermişti. Yayınladıkları videoyla desteklerini açıklayan isimler arasında Arzum Onan, Nejat Birecik, Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Perihan Savaş, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Bülent Çolak, Bahtiyar Engin, Seda Dursunoğlu, Şebnem Sönmez, Aslı Altaylar, Şahnaz Çakıralp, Şeyda Tuğçe Yavuz, Abdurrahman Seçer ve Cüneyt A. Pamuk yer aldı.

Hayatını riske atma!

Ünlü isimler yayınladıkları videoda, "Sosyal mesafeni ve sağlığını koru. Tedbirlere uy, hayatını riske atma. Evde kal Türkiye. Müzik dinle, sporunu yap, yarım kalan kitabını oku, çocuklarınla zaman geçir. Aileni seviyorsan lütfen söylenen önlemleri al. Daha güzel yarınlar için evde kal Türkiye. Toplumsal sağlığımız ve sevdiklerini korumak için lütfen evde kal Türkiye. Hayat eve sığar." mesajını vermişlerdi.