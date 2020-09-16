Dünyaya yeni gelecek olan bebeğinize koyacağınız ismin onun üzerinde olumlu ya da olumsuz enerji yarattığı söylenir. Harflerde gizli olan enerjilerin bebeklerin karekterlerine yansıdığı söylenir. bu nedenden dolayı özellikle anne ve baba adayları bebeklerine koyacakları isim üzerinde çok fazla düşünürler ve beğendikleri isimlerin anlamlarını arama telaşına kapılırlar. özellikle son günlerde asaf isminin anlamı nedir, asaf ne demek, emir asaf isminin anlamı nedir? sorularının cevapları internet ortamında çok fazla aranıyor. asaf isminin anlamını ve asaf ismi ne demek? sorularının cevaplarını araştırıp bir araya getirdik.

Asaf isminin anlamı nedir? Asaf ne demek?

Asaf ismi Arapça kökenlidir. Vezir anlamında kullanılmaktadır. Sözcüğün bu anlamı Hazreti Süleyman zamanına dayanır. Hazreti Süleyman'ın güçlü ve zeki vezirinin adı Asaf'tır. Osmanlı İmparatorluğunda padişahların vezirleri "Asaf" unvanına sahipti.

Asaf İsminin Özellikleri

Asaf ismi manasından hareketle liderlik vasıflarını taşımaktadır. Bu isim, ince ve keskin bir zekayı temsil eder. Bu ismi taşıyan kişiler, zor anlarda etkili kararlar alma yeteneği taşır. Verdikleri kararlar, hem kendileri hem de çevreleri adına çözüm niteliğindedir. Çevrelerine yardım etmeyi seven bu kimseler, saygı ve hürmetle karşılanmaktadır.

Asaf isminin önemli bilgileri

Asaf isminin cinsiyeti: Erkek, Mavi

Asaf isminin kökeni: Arapça

Asaf ismi Kuran’da geçiyor mu? Hayır

geçtiğimiz yıllarda anne ve babalar tarafından çocukların birçoğuna asaf ismi ve emir asaf ismi verildi. hal böyle olunca da asaf isminin TDK anlamı da anne ve baba adayları tarafından çok fazla merak edilmeye başladı. Peki, asaf isminin TDK anlamı nedir?

TDK'ya göre Asaf isminin anlamı nedir?

TDK’nın kişi adları sözlüğüne göre Arapça kökenli bir erkek adı olan Asaf’ın manası aşağıdaki 2 farklı maddeyle ifade edilmiştir.

1. Vezir.

2. Hazreti Süleyman’ın veziri.

Diğer sözlüklerdeki anlamları

Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. neml suresinde anlatılanlar asaf üzerine yorumlandı. daha sonra padişahın vezirlerine asaf unvanı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamalara göre 2018 yılından itibaren erkek çocuklara en çok tercih edilen isimler Eymen'den sonra en çok Ömer Asaf, Yusuf, Ömer ve Miraç isimleri verildi.

Arapça kökenli olan Asaf ismi vezir anlamında kullanılmaktadır. Asaf bu anlamı Hazreti Süleyman zamanına dayanır. Hazreti Süleyman'ın güçlü ve zeki vezirinin adı Asaf'tır. Osmanlı İmparatorluğunda padişahların vezirleri "Asaf" unvanına sahipti. Osmanlı Devleti’nde sık kullanılan isimlerden biri olan Asaf, o dönemde yaşamış birçok şair, ressam, yazar tarafından mahlas olarak kullanılmıştır.

Emir Asaf en çok kullanılan 1421. isimden biridir.Çocuğuna sadece asaf ismini koymak istemeyen anne ve baba adayları emir Asaf isminin anlamını da oldukça merak ediyor. Emir Asaf ismi yan yana geldiğinde anlamı oldukça değişiyor ve güzelleşiyor.

Emir Asaf isminin anlamı nedir?

Türkiye'de Emir Asaf ismini kullanan 5.498 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Emir Asaf ismini kullanan 1.347 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Emir Asaf ismini kullanan 316 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Emir Asaf ismini kullanan 131 kişi bulunmaktadır.

Emir Asaf isminin Türkiye sıralaması

Türkiye

1420. (Nisan)

1421. (Emir Asaf)

1422. (Ahmet Enes)

Erkek

662. (Asaf)

663. (Emir Asaf)

664. (Ahmet Enes)

Son 1 yıldaki artış

1.470

Emir Asaf en çok kullanılan 1421. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 663. isimdir.

Emir Asaf ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1.470 kişi artmıştır.

Emir Asaf isminin özellikleri

Uğurlu rakamı: 5

Çekici, bakımlı ,ılımlı alımlı tiplerdir.Onlarda şeytan tüyü vardır ve herkesin gönlünü rahatça kazanabilirler. Fikirleri sabit değildir çoğu zaman değişkenlik gösterir. Kimi zaman çok hoş sohbetli kimi zamanda çok suskun olabilirler

Emir Asaf isminin olumlu yönleri nelerdir?

Arkadaş canlısı, yeni hedefler peşinde koşan, özgürlükçü, çekincesiz, dışa dönük, sıcakkanlı, küçük şeylerle mutlu olabilen, gelişimci, aktif, canlı, maceracı, sempatik, şakacı, iyimser, yenilikçi, saf, hevesli, sosyal, hoşgörülü, neşeli, deneyime açık, sporcu, değişim isteyen

Emir Asaf isminin olumsuz yönleri nelerdir?

Asla vazgeçemeyen, duygularını bastıran, kolayca incinen, yıkıcı olabilen, aşırı duyguları olan, kuşkucu

Emir Asaf ismindekilerin fiziksel özellikleri

Saçlar kalın ve gür genellikle dalgalı , sağlıklı bir görüntüye sahip, yüzü geniş ve açık , alın yapısı geniş ve düz, büyük ve yuvarlak gözler, kaşlar eğri şeklinde, dik ve enerjik duruşa sahiptir.

Emir Asaf İsminin harf analizi

Kişiye Emir Asaf ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.





M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.





İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.





R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.





A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.





S : Hayalperest bir kişiliği uyandırır, s harfinin olması iyidir.





A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.





F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.





Emir Asaf isminin karakter analizi

Emir Asaf ismine sahip kişiler sorumluluk sahibi, lider,tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren aynı zamanda popüler ve başarılı, maceraperest kimselerdir. Uzaktan bakıldığında sert yapısı vardır, fakat samimi ve merhametli insanlardır. Sezgileri çok kuvvetlidir ve genellikle kendi iç seslerini dinlerler. Maddi bakımdan yaşamlarında sıkıntı çekmezler, ancak para konusunda tutumlu olurlar. İlişkilerinde oldukça kıskançlardır ve partnertlerine çok fazla değer verirler.

Emir Asaf İsminin Numerolojisi

Emir Asaf isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

E: altı

M: on altı

İ: on iki

R: yirmi bir

A: bir

S: yirmi iki

A: bir

F: yedi





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