Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç...
Gaziantep'te, evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken yuvarlanan Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti
Gaziantep'te marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Cafer Özbay, asansörün arızalı olması nedeniyle 4’üncü kattaki evine merdivenden çıkmak istedi.
3’üncü kat basamaklarında dengesini kaybeden Cafer Özbay yuvarlanaral kafasını beton zemine çarptı.
Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cafer Özbay’ın öldüğünü belirledi.
Yurt dışından emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndüğü öğrenilen Cafer Özbay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)