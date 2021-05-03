Türkiye ASELSAN geliştirdi! VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başlandı
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ASELSAN geliştirdi! VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başlandı

Türkiye

ASELSAN geliştirdi! VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başlandı

ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 16:21 Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.


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