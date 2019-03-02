Asena Atalay'ın avukatı: Kabul etmiyorum! Caner Erkin, oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a açtığı davayı kaybetti. Asena Atalay’ın velayet davasına karşılık açtığı 50 bin liralık nafaka davasında da Erkin’in aleyhine bir gelişme yaşandı