Asena Atalay'ın avukatı: Kabul etmiyorum!
Caner Erkin, oğlu Çınar’ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay’a açtığı davayı kaybetti. Asena Atalay’ın velayet davasına karşılık açtığı 50 bin liralık nafaka davasında da Erkin’in aleyhine bir gelişme yaşandı
Bilirkişi, çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Caner Erkin bu rakamı yüksek bulup rapora itiraz ederken, Atalay’ın avukatından sert bir yorum geldi:
“Maddi gücü yerinde olan bir babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istememesini kabul etmiyorum.”
Caner Erkin, önceki gün oğlu Çınar’la Vadistanbul’daki Magic World eğlence merkezindeydi. Baba oğul önce bowling, ardından top kapmaca oynadı.