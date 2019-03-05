Kanal D’nin yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, ekran fenomeni dizisi Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna Asena Ayyüce dahil oldu. Ayyüce dizide, genç ve başarılı marka temsilcisi Işıl karakterine hayat verecek. Tuna ile tanışan Işıl, Gönül ve Tuna ilişkisinde tehdit yaratacak.

Meltem ve Haluk’un Işıl’a nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor. Çocuklar Duymasın yeni bölümleri ile her Çarşamba Kanal D’de.