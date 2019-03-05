Asena Ayyüce, Çocuklar Duymasın'da

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna Asena Ayyüce dahil oldu

05 Mart 2019, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Asena Ayyüce, Çocuklar Duymasın'da

Kanal D’nin yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, ekran fenomeni dizisi Çocuklar Duymasın’ın kadrosuna Asena Ayyüce dahil oldu. Ayyüce dizide, genç ve başarılı marka temsilcisi Işıl karakterine hayat verecek. Tuna ile tanışan Işıl, Gönül ve Tuna ilişkisinde tehdit yaratacak.

Meltem ve Haluk’un Işıl’a nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor. Çocuklar Duymasın yeni bölümleri ile her Çarşamba Kanal D’de.

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