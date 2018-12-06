Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün bir araya geldi. Bu yıl bir ilk gerçekleşti komisyona asgari işçileri temsilen Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de katıldı. Milyonların gözü kulağı bu toplantıdaydı. Herkes "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu sordu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret henüz belli olmadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Aralık'ta bir kez daha toplanacak.

TALEPLER ORTADA

Yeni asgari ücret bu ayın sonuna kadar belirlenecek. İşçi kesimi en az 2 bin lira istiyor. Türk-İş, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını buna bir de enflasyon farkı eklenmesini istiyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu da (DİSK) net 2 bin 800 liralık taleple masaya oturacağını açıkladı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise “Geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyon dikkate alınmalı” dedi. Merkez Bankası’nın 2019 hedef enflasyonu yüzde 5. Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörü ise yüzde 15.9.

BAKAN SELÇUK: TÜM TARAFLARIN HASSASİYETİ GÖZETİLECEK

Selçuk şunları söyledi: "2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemil önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum."

TÜRK-İŞ TEMSİLCİSİ: ARTIK FEDAKARLIK İŞÇİDEN BEKLENMEMELİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yaptığı açıklamada, "AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir" dedi.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ ENFLASYON ORANI"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücret oranına ilişkin, "Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim." dedi.

Atalay, işçi, iş veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yaptığı ilk toplantısı öncesi sendika genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bir asgari ücretlinin de yer almasının kararlaştırıldığını aktaran Atalay, Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülden Görmez'in toplantıda yer aldığını belirtti.

Malatya'da 17 Eylül'de katıldığı bir panelde asgari ücretlinin ekonomik sıkıntı yaşadığını ve ücretin 2 bin lira olmasını talep ettiğini aktaran Atalay, isteğinin yeterli karşılığı bulmadığını söyledi.

Atalay, patron ağırlıklı bir meclis ve sermaye ağırlı bir yapının bulunduğuna işaret ederek, şunları belirtti:

"Biz asgari ücretli, fakir fukara, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim. İş veren ile bir arada olacağımızı düşünmüyorum. Gitmeden bir şey söylüyorum ama onların bakış açısı belli. Önceden asgari ücret desteği veriyorduk. Bu sene Türk-İş'in isteği şu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin. Örgütlü olmayan yerlere destek verilmesin. 81 vilayet içinde örgütlenmede en kötü vilayetler, Denizli ve Antalya. Türkiye'nin en çok işçi çalıştıran iki vilayeti örgütlenmede en sonda yer alıyor. Bu tablo bu ülkeye yakışmıyor."

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, "Ücretlerde vergi dilimelri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz ve talep ediyoruz" dedi.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ DE KOMİSYONDA

Bu sene ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari işçileri temsilen katılacak, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de biri Balıkesir'de üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi diğeri liseyi yarıda bırakmış iki oğluyla yaşadığını söyledi.

Görmez, "Oğluma forma aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırım' dedim. Kredi kartıyla geçinmeye çalışıyoruz. Okul yönetimi prosedür gereği sürekli oğlumu uyardığı için o da gurur yaptı ve okula gitmedi. Lise ikiden terk etti. Bunu bir tek ben değil, bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. Forma bile alamadıklarını düşünüyorum. Enflasyon artışları, gelen zamlarla aldığımız paranın hükmü kalmadı." diye konuştu.

Tek maaşla ev geçindirdiğini ve hayatla mücadele ettiğini söyleyen Görmez, "Kiram 850 lira, aldığım maaş bin 903 lira, yemek artı yol ile... Kredi kartlarını kullandığım için ve kullanmak zorundayım, çünkü bunun faturası var, gıdası var. Bu sefer faturaları ödüyorsunuz. Elinize 200, 300 lira bazen kalıyor. Kredi kartını ödemek zorundasınız. Oradan çekip oraya yatırıyorsunuz. Asgari ücretin, en azından bize nefes aldırabilecek, daha insanca yaşamamızı sağlayabilecek bir düzeye gelmesini bekliyorum 2 bin üstü bekliyoruz." ifadesini kullandı.