2019 Ocak ayında asgari ücrete zam gelecek. Milyonlarca asgari ücretli hükümetin açıklamalarına kilitlenmiş vaziyette.... Enflasyon oranında bir zam beklentisi var. Çalışanlar aralık ayının ilk günlerinden itibaren "Asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam gelecek?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi. 2009 yılı hariç 2008-2018 arasındaki son 10 yıllık dönemde asgari ücrette, bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018’de gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 16-17 artırılması söz konusu olabilir. Yüzde 20’lik artışla asgari ücret 1923 liraya çıkarken, hedef enflasyon olan yüzde 16’lık artışla 1859 lira gibi bir rakamın ortaya çıkabileceği hesap ediliyor.

CHP'DEN 2 BİN 200 LİRA TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklikleri öngörüyor.

Teklife göre, günlük brüt asgari ücret 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücret en geç 6 ayda bir belirlenecek. TÜİK tarafından işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek geçim ücreti ve bu ücretteki aylık değişimleri gösteren bir “Ücretliler Geçim Endeksi” hazırlanacak. Komisyon, asgari ücretin belirlenmesinde; ücretliler geçinme endeksindeki artış oranlarını ve geçim şartlarını dikkate alacak.

İşçilere günlük normal çalışması karşılığında belirlenmiş asgari ücretin altında ücret ödenemeyecek. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamayacak.

İşverenler, Mesleki Eğitim Kanunu haricinde her ne ad adı altında olursa olsun, kursiyer, çırak veya stajyer adı altında çalıştırılan işçilere de asgari ücret ödeyecek. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak.

Asgari ücreti, işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye, ödenmeyen her işçi ve her ay için 500 TL idari para cezası verilecek.

Asgari ücretten, gelir vergisin kaldırılmayacak. Yıllık asgari ücret tutarı kadar gelir, gelir vergisinden muaf tutulduğundan vergi iadesi olarak tanımlanan “asgari geçim indirimi” kaldırılmış sayılacak.

Teklifin gerekçesinde, vatandaşların adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışmasının, anayasal bir zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereği olduğu belirtildi.

Çalışan kişinin, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesini sağlayacak düzeyde ücret alması ve asgari ücretin bu ilke doğrultusunda belirlenmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu kaydedildi.