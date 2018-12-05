Asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca açlışanın gözü kulağı yarın İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Ocak 2019'da yapılacak olan zammın miktarı herkes tarafından merak ediliyor. DİSK CE chp asgari ücret konusunda görüşlerini belirtirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun net açıklamayı yarın yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi. 2009 yılı hariç 2008-2018 arasındaki son 10 yıllık dönemde asgari ücrette, bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018’de gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 16-17 artırılması söz konusu olabilir. Yüzde 20’lik artışla asgari ücret 1923 liraya çıkarken, hedef enflasyon olan yüzde 16’lık artışla 1859 lira gibi bir rakamın ortaya çıkabileceği hesap ediliyor.

BİR İLK OLACAK

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda olacak. Kamuoyunun merak ettiği bu kişinin, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı öğrenildi.

Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.