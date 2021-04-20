Asgari ücretli ve işsiz ailelerin çocuklarına tam burslu eğitim

Herhangi bir sınav yapılmadan, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs verilecek. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek.

SON TARİH 9 MAYIS

Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderlerini karşılayacak. Burslar ortaokuldan mezun oluncaya kadar geçerli olacak. 19Nisan’da başlayan burs başvuruları, 9Mayıs’a kadar devam edecek. Başvurular www.seyvakfi.org internet sitesi üzerinden alınacak.