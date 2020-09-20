Aşı çalışmalarında ikinci gönüllüde de yan etki görüldü

Dünyanın en umut verici koronavirüs aşı çalışmalarından biri olan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın çalışmaları, 37 yaşındaki bir kadının yürümekte zorlanmasına neden olan nadir bir nörolojik rahatsızlıktan muzdarip olmasının ardından ikinci kez durduruldu. Geçtiğimiz ay da yine bir hastada omurilik iltihabı görülmesi üzerine geçici olarak durdurulmuştu.

CNN, ilaç devi AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısının klinik denemesinde katılımcılardan birinin yaşadığı nörolojik duruma ışık tutan bir güvenlik raporu elde etti.

Raporda, daha önce sağlıklı olan 37 yaşında gönüllü bir kadının aşının ikinci dozunu aldıktan sonra nasıl 'transvers miyelit' tanısı aldığını ve 5 Eylül'de hastaneye kaldırıldığını ayrıntılarıyla anlatıyor.

Rapora göre, adı tespit edilmeyen kadının Haziran ayı başlarında ilk dozundan sonra herhangi bir reaksiyon göstermediğini belirtmesine rağmen, Ağustos'taki ikinci aşısından yaklaşık iki hafta sonra nörolojik semptomlar yaşamaya başladı.

Belgede, 2 Eylül'deki bir yürüyüş sırasında gönüllünün "düşmeden sürekli olarak sarsılarak bir yolculuk yaptığı', ertesi gün ise yürüme güçlükleri, kollarında güçsüzlük, ellerinin motor kontrolünün bozulması, baş ağrısı çektiği belirtildi. 5 Eylül'de hastaneye kaldırılan kadına kısa süre sonra omurilik iltihabına bağlı 'transvers miyelit' teşhisi kondu.

Geçtiğimiz ay da ABD'deki bir hastada nörolojik rahatsızlıklar görüldüğü ve çalışmaların geçici olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Haberlerden dört gün sonra, AstraZeneca, katılımcının omuriliğin iltihaplandığı ender nörolojik rahatsızlığın doğrulanmış bir vakasına sahip olduğu hakkındaki medyada çıkan raporları reddetti. Ancak şirketin 'Şüpheli veya Beklenmedik Ciddi Olumsuz Tepki raporu' veya SUSAR olarak bilinir raporuna göre teşhis iki durumda da 'onaylandı' olarak tanımlandı.

Yine raporda yer alan detaylara göre semptomlar ortaya çıktıktan bir haftadan kısa bir süre sonra kadın hızlı bir şekilde iyileşmeye başladı. Bunun üzerine raporda 'Hastalığının sadece dört gün önce başladığı düşünüldüğünde semptomlarının düzelmesi oldukça hızlı. Belirtileri düzelmeye başladı. Elindeki gücü ve el becerisi daha iyi hale geliyor' ifadeleri kullanıldı.

Çıkan raporların ardından pek çok kişi başta AstraZeneca olmak tüm firmaların çalışmalar konusunda şeffaf olması için çağrıda bulundu.



