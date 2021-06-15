Türkiye Aşı hakkını kazanan koştu! Binlerce kişi geldi, uzun kuyruklar oluştu...

Aşı hakkını kazanan koştu! Binlerce kişi geldi, uzun kuyruklar oluştu...

Türkiye

Aşı hakkını kazanan koştu! Binlerce kişi geldi, uzun kuyruklar oluştu...

Antalya'da aşıya ilgi nedeniyle hastanelerde yoğunluk oluştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 saatte 2 bin kişi aşı oldu.

15 Haziran 2021, Salı 16:34 Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydı olanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu. Aşı kaydının yapıldığı sistemdeki aksamalar, zaman zaman hastane girişinde ve aşı odaları önlerinde kuyruğa neden oldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ve aşı odalarının bulunduğu koridorda yoğunluk oluşmaması için güvenlik önlemleri alınıp, fiziki mesafe kuralı uygulanmaya çalışıldı.

5 SAATTE 2 BİN KİŞİ AŞILANDI

Saat 09.00'da başlayan aşılama çalışmalarında 5 saatte 2 bin kişiye aşı yapıldı. Gün içerisinde 5 bine yakın kişinin aşılanması beklenirken, ağırlıklı Biontech'in tercih edildiği görüldü. Aşı için gelenlerin kimlik kontrolü ve aşının tanımlanıp tanımlanmadığının kontrolü normal zamanlarda 5 dakika sürerken, bugünkü yoğunluk nedeniyle bu süre yarım saati buldu.

İkinci doz aşısını olmak için hastaneye geldiğini anlatan Mehmet Sayıcı, kalabalığın yoğun ilgiden kaynaklandığını söyledi. Herkesin bir anda aşı olmak için geldiğini belirten Sayıcı, “Çok yoğunluk var, yarım saat kadar bekledim" dedi.

Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER / DHA

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