Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor hayatını kaybetti

BBC'de yer alan habere göre Kenya'da Dr. Stephen Karanja, Kenyalıları Covid-19’a karşı aşılamanın gereksiz olduğunu savunmuş onun yerine hidroksiklorin ve çinko önermişti.

Afrikalı liderlerin aşıyı toplumlarının üzerinde denemelerinin suç olduğunu savunan doktor, Microsoft’un kurucusu Bill Gates hakkında da pek çok komplo teorileri ortaya atmıştı. Ancak kendisi de COVID-19'a yakalanan doktorun hayatını kaybettiği açıklandı.

52.5 milyon nüfuslu ülkede, bugüne kadar 158 bin 821 kişi COVID-19'a yakalanırken, 2 bin 707 kişi de hayatını kaybetti.



