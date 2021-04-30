Dünya Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor hayatını kaybetti

Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor hayatını kaybetti

Dünya

Aşı karşıtı kampanya yürüten doktor hayatını kaybetti

Kenya’da, aşı karşıtı kampanya yürüten, ‘komplo teorisyeni’ doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

30 Nisan 2021, Cuma 13:17 Son Güncelleme:
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BBC'de yer alan habere göre Kenya'da Dr. Stephen Karanja, Kenyalıları Covid-19’a karşı aşılamanın gereksiz olduğunu savunmuş onun yerine hidroksiklorin ve çinko önermişti.

Afrikalı liderlerin aşıyı toplumlarının üzerinde denemelerinin suç olduğunu savunan doktor, Microsoft’un kurucusu Bill Gates hakkında da pek çok komplo teorileri ortaya atmıştı. Ancak kendisi de COVID-19'a yakalanan doktorun hayatını kaybettiği açıklandı.

52.5 milyon nüfuslu ülkede, bugüne kadar 158 bin 821 kişi COVID-19'a yakalanırken, 2 bin 707 kişi de hayatını kaybetti. 


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