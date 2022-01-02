Dünya Aşı karşıtı tepki için kendini ateşe verdi!

Aşı karşıtı tepki için kendini ateşe verdi!

Dünya

Aşı karşıtı tepki için kendini ateşe verdi!

Avustralya'da koronavirüs aşısının zorunluluğuna tepki gösteren bir kişi, kendini ve arabasını ateş verdi. O sırada olayı gören biri dehşeti, 'Derisi gömleğime yapıştı' diyerek anlattı.

02 Ocak 2022, Pazar 14:06 Son Güncelleme:
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1 Ocak'ta koronavirüs aşılarının zorunluluğuna tepki göstermek için kendini ve aracını yakan adama itfaiye ekipleri suyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Viktorya'da sıkı pandemi önlemleri iki hafta önce gevşetilmişti. Mağaza, düğün ve ibadet yerleri gibi alanlara giriş yapabilmek için iki aşı yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak buralarda hâlâ maske takmak gerekiyor.

Öte yandan bar, restoran, kafe, kuaför ve güzellik merkezleri gibi yerlerde aşı zorunluluğu devam ediyor.

'DERİSİ GÖMLEĞİME YAPIŞTI'

Olaya müdahale eden bir görgü tanığı, söz konusu kişinin cildinin yandığını söyledi: "Cildi yanıyordu… Derisi benim gömleğime yapıştı."

Lydia O'Connor adlı bir diğer tanık da o anları şöyle anlattı: "Kendine ve arabasına benzin döktü. Bilerek yaptı. Zorunluluklar hakkında bağırıyordu. 'Aşı kimliğine hayır' diye çığlık attı…"

Halkın yüzde 90'ından fazlasının iki aşısını da yaptırdığı Viktorya'da Eyalet Başbakanı Daniel Andrews kuralların sadece 5-11 yaş çocukların aşılanmasından ve yetişkinler için hazırlanan üçüncü doz programından sonra değişebileceğini söylüyor.

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