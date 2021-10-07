Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor
Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması devam ediyor.
07 Ekim 2021, Perşembe 16:20 Son Güncelleme:
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Nehrin Antakya ilçe merkezinden geçen kısmında biriken su sümbülleri, büyükşehir belediyesi ekiplerince tekne yardımıyla temizleniyor.
Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.
Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor.
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