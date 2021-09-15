Dünya 'Aşı olmam' inadı kızını öldürdü

'Aşı olmam' inadı kızını öldürdü

Dünya

'Aşı olmam' inadı kızını öldürdü

ABD Teksas’ta aşı karşıtı Karra Harwood koronaya yakalandı. Virüsü annesinden kapan 4 yaşındaki kızı Kali Cook hayatını kaybetti.

15 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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ABD Teksas’ta yaşayan Karra Harwood koronavirüs aşısına karşıydı. Fakat 6 Eylül’de korona testi pozitif çıktı. Evde kendisini karantinaya aldı. Ancak virüs, nişanlısı ve 5 aylık bebeğine bulaştı. Durumu ağırlaşan bebek hastaneye kaldırıldı. 7 Eylül gecesi saat 02.00’de 4 yaşındaki kızı Kali Cook, ateşi yükselince uyanıp ağlamaya başladı.

OĞLU DA HASTANEDE

Karra Harwood, kızına ateş düşürücü verip tekrar uyuttu. Sabah 07.00’de uyandığında ise kızını yatağında ölü buldu. Kali Cook uykusunda ölmüştü. Aşı inadı nedeniyle kızını kaybeden Karra Harwood “Aşı karşıtlarından biriydim. Keşke hiç olmasaydım” dedi. Karra Harwood’un 5 aylık oğlunun durumu da ciddiyetini koruyor.

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