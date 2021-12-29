Türkiye Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüse yenik düştü

Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüse yenik düştü

Türkiye

Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüse yenik düştü

Denizli'de, Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hasan Kurban (52), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurban'ın koronavirüse karşı aşı olmadığı öğrenildi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 20:52 Son Güncelleme:
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Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Hasan Kurban, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Kurban, çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kurban'ın cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığında toprağa verildi. Kurban'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hasan Kurban için Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de mesaj yayınladı. Öztürk, "Servergazi Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

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