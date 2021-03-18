AB Komisyonu, ‘aşı pasaportu’ diye anılan ‘Dijital Sertifika’nın nasıl uygulanabileceğine dair öneriler açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler arasındaki mevcut seyahat kısıtlamalarını en aza indirmek için devreye sokulmasına karar verilen, şu ana kadar ‘aşı pasaportu’ olarak da adlandırılan, “Dijital Yeşil Sertifika” önerisini açıkladı. Salgın döneminde geçerli olması hedeflenen uygulamanın öne çıkan unsurları şöyle:

HANGİ AŞI GEÇERLİ KABUL EDİLECEK?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay verilen tüm aşılar, tüm üye ülkelerce otomatik olarak kabul edilecek. EMA’nın henüz onay vermediği aşılar konusunda ise karar üye devletlere bırakılıyor. Üye devletler istemeleri halinde EMA onayı olmayan aşılar için de sertifika düzenleyebilecek. Ancak her AB üyesi, EMA onayı olmayan aşıları kabul etmek zorunda değil.

PRATİKTE NASIL İŞLEYECEK?

Şu an EMA’dan onay almamış Rus ya da Çin aşılarını kabul etmiş bir AB ülkesinden bir başka AB ülkesine seyahat kısıtlaması olmadan gidebilmek, gidilecek ülkenin de bu aşıları kabul edip etmediğiyle yakından ilişkili olacak. Eğer gidilecek ülke bu aşıları kabul etmiyorsa sertifikada yer alan diğer veriler devreye girecek.

AŞI PASAPORTU ALMAK İÇİN TEK KRİTER AŞI MI?

Sertifikada aşıya ilişkin olanların yanı sıra negatif PCR test sonucu ve antikor düzeyine ilişkin veriler de yer alacak.

AŞI PASAPORTUNU KİMLER ALABİLECEK?

AB ülkelerinin vatandaşları ve aile bireyleri ile AB ülkelerinde yaşayan ancak AB vatandaşı olmayanlar sertifika alabilecek.

AB VATANDAŞI OLMAYANLAR AŞI PASAPORTU ALACAK MI?

Üçüncü ülkelerden AB’ye seyahat edecek Birlik üyesi olmayan ülke vatandaşları da gidecekleri AB ülkesine gerekli bilgileri sunarak sertifika başvurusu yapabilecek. Hali hazırda güçlü bir gerekçesi olmayan üçüncü ülke vatandaşları istisnalar hariç AB’ye giriş yapamıyor.

AŞI PASAPORTU NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

AB Komisyonu’nun önerisinin hayata geçirilebilmesi için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nin ve Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor. Hedef, uygulamayı yaz sezonu başında devreye sokmak.