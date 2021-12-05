Akla hayale gelmez! Aşı pasaportu almak için sahte kol yaptırdı!

Kuzey İtalya'da bir adam, aşı olmadan yeşil aşı pasaportu almak için kendisine siliondan 'sahte kol' yaptırdı.

Yeşil pasaport, İtalya'nın dijital Kovid-19 sertifikası olup, aşılanmış, yakın zamanda virüs testi negatif çıkmış veya yakın zamanda iyileşmiş bir kişinin, iş yerlerinin yanı sıra kalabalık iç mekanlara girmesine olanak tanıyor.

Piemonte'deki kliniğe gelen 50 yaşındaki adam, bir sağlık çalışanının kolunun rengi ve hissinden hemen şüphelenmesi üzerine sorgulandı. Adamdan kolunun tamamını göstermesi istendi, daha sonra dolandırıcılık suçundan İtalyan emniyet güçlerine ihbar edildi.

Piemonte Bölgesi başkanı Alberto Cirio ve sağlık meclisi üyesi Luigi Genesio Icardi yaptıkları ortak açıklamada, "Bu dava çok gülünç gibi duruyor ancak burada aslında son derece ciddi bir eylemden bahsediyoruz" dedi.

İTALYA'DA AŞI KARŞITI PROTESTOLAR

Bu ayın başlarında, İtalyan hükümeti aşı protestolarını şehir merkezlerinde yasaklayarak 'Yeşil Pasaporta Hayır' hareketini bastırdı.

İtalya'nın kuzeybatısındaki Novara'da, ünlü toplama kampı Auschwitz mahkumları gibi giyinen yeşil pasaport karşıtı protestocular, İtalya'nın işçilere verdiği yetkiyi Yahudi soykırımı ile karşılaştırıyor.

Ülkenin Sağlık Bakanı Roberto Speranza protestoları 'şoke edici' olarak nitelendirdi ve İtalyan Yahudi Cemaatleri Birliği başkanı Noemi Di Segni, “Bir suistimal ve hafıza ihlaline tanık olduk” dedi.