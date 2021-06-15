Aşı randevuları açıldı! SGK'lı çalışanlara müjde...Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını duyurdu. Milyonlarca kişi aşı randevusunu almaya başladı... Birinci ve ikinci doz aşı miktarı dün gece saat 23.28 itibarıyla 34 milyon 618 bin 154'e ulaştı. Pandemiyle mücadele kapsamında aşı kampanyası hızlanırken bir yandan da 3. doz ‘hatırlatma’ aşısı için planlama gündemde. Bunun için antikor ölçümleri de yapılacak. İşte yaşanan son gelişmeler...

Pandemi konusunda yaz çalışmalarında birden fazla başlık bulunuyor. Hedef hem 14 Ocak’ta başlayan aşılamanın başarılı şekilde sürmesi, hem de aşı duyarsızlığı ve karşıtlığıyla mücadele.

Diğer taraftan hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.

ANTİKOR ÖLÇÜLECEK... 3. DOZ AŞI GELİYOR

Buna göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.

Sonra antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

AŞI YAPTIRMAYANLAR İÇİN SEYYAR AŞI STANTLARI KURULABİLİR

Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek.

Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.

ŞANLIURFA'DA AŞI KUYRUĞU

Şanlıurfa’da dün sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki COVID-19 aşılama birimi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SGK’LI İŞÇİ VE MEMURLARA AŞI RANDEVU KAYDI AÇILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter’dan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurlara bugünden itibaren aşı randevu kaydı açılacağını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından “İşçi ve memurların tamamı için yarın büyük bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!” mesajını paylaştı. SGK’lı tüm çalışanlar bugünden itibaren randevularını alarak aşı olacak

EN YÜKSEK GÜNLÜK DOZA ULAŞIYORUZ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,dün sabah saatlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında en yüksek günlük doza ulaşıldığını Twitter’dan “Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750 bin doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!” mesajıyla paylaşmıştı.

Bakan Koca gece yarısı paylaştığı mesajında hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu: “14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık.” Öte yandan dün Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin uçakla Türkiye’ye geldiği iddia edildi.

VAKA SAYISI 5 BİN 626 OLDU

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 74 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 795 oldu. Yeni vaka sayısı ise 5 bin 626 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tablosuna göre, dün 219 bin 290 test yapıldı, 428 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4 ağır hasta sayısı ise 929 oldu. Dün 4 bin 585 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 206 bin 836’ya yükseldi.