Aşı şişesinin içinden çıktı! Dünya şokta! Hemen toplatıldı

Japonya, bir şişede yabancı bir madde bulunduktan sonra bir grup Moderna'nın koronavirüs aşısını beklemeye aldı. Eczacı, aşı kullanılmadan önce yabancı madde kontrolü yaparken siyah partikülleri buldu.

Yetkililere göre, Kanagawa eyaletinde bir eczacı, aşının bir şişesinde birkaç siyah parçacık gördü. Yaklaşık 3 bin 790 kişi bu partiden aşılanmıştı. Partinin geri kalanı beklemeye alındı.

1,63 MİLYON MODERNA DOZU ASKIYA ALINMIŞTI

Japonya, kontaminasyon nedeniyle yaklaşık 1,63 milyon Moderna dozunun kullanımını askıya aldıktan yaklaşık bir hafta sonra bu ürkütücü haber patladı.

BBC'nin haberine göre, aşının yerel distribütörü, kontamine olduğundan şüphelenilen şişeyi topladı. Yerel basında çıkan haberlerde, potansiyel olarak kontamine olmuş aşının neden olduğu herhangi bir sağlık tehlikesine dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Japonya'da aşının satış ve dağıtımını yapan Takeda Eczacılık, yaklaşık 560 bin şişelik bir partinin bazı dozlarında "yabancı maddeler" bulunduktan sonra daha geçen hafta üç seri aşıyı beklemeye almıştı.

ÜRETİM HATTINDAN KAYNAKLANABİLİR

Aşıyı şişeleyen İspanyol ilaç firması Rovi yaptığı açıklamada, sorunun İspanya'daki bir üretim hattından kaynaklanabileceğini duyurdu. Firma, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da aktardı.

Japonya Sağlık Bakanı dün yaptığı açıklamada, güneydeki Okinawa vilayetindeki iğnelerde bulunan yabancı maddenin, iğnelerin şişelere yanlış yerleştirilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Japonya, Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yaparken Kovid vakalarında bir artışla mücadele ediyor.

Japon halkının yüzde 40'ından biraz fazlası tam olarak aşılanmış durumda. Halkın yaklaşık yüzde 50'si de bir doz aşı oldu.