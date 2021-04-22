Türkiye Aşı yaptırmayanların 2 gerekçesi var

Aşı yaptırmayanların 2 gerekçesi var

Türkiye

Aşı yaptırmayanların 2 gerekçesi var

Antalya’da aşı tanımlanmasına rağmen aşı yaptırmayanları ikna için özel tim kuruldu. Aşı ikna timleri telefonla ulaştıkları kişileri yüzde 80 oranında ikna ederken, aşı olmayanların büyük kısmının korku ve iki aşı arasında kaldıkları için yaptırmadıkları ortaya çıktı.

22 Nisan 2021, Perşembe 00:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de hem Biontech hem de Sinovac aşılarıyla koronavirüse karşı mücadele sürüyor. Aşı olması için tanımlanan vatandaşların büyük kısmının aşı olmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan aşı ikna timlerini devreye aldı. Antalya'da 35 aşı ikna timi oluşturulurken bu timler hem sahada hem de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çağrı merkezinde vatandaşı telefonla arayarak ikna etmeye çalışıyor.

'İKİ AŞI ARASINDA KALIYORLAR'

Aşı timleri her gün yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor. Vatandaşın çoğu bu hizmetten memnun olduğunu belirtirken Neden aşı olmadınız? sorusuna geçerli bir gerekçe sunamıyor. Aşı ikna timleri aradıkları 10 kişiden 8'ini ikna etmeyi başarırken, aşı olmayanların sunduğu en büyük gerekçe ise 'aşı olan bir arkadaşımda Covid-19 belirtileri oldu. O yüzden korktum aşı olmadım ile iki aşı arasında kalınca hiçbirini yaptırmak istemedim oldu.'

Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya'da şu ana kadar birinci doz 404 bin 567 kişi, ikinci doz ise 235 bin 387 kişi olmak üzere toplam 639 bin 954 kişiye aşı uygulandığını açıkladı.

Dr. Hülür, sağlık çalışanları, huzurevi ve özel bakımevi sakinleri ve çalışanları, 60 yaş üzeri vatandaşları ve eşleri (yerleşik yabancılar dahil), öğretmenler, basın mensupları, kolluk kuvvetleri polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, sağlık durumundan dolayı öncelikli, yani kronik hastalığı olanların aşılandığını kaydetti.

Aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayanlarla ilgili olarak Antalya'da 35 aşı ikna ekibi oluşturulduğunu dile getiren Dr. Hülür, aile hekimlerinin de aşı hakkı olduğu halde aşısını olmayan vatandaşları arayıp aşının gerekliliği, aşının kişiyi hastalığın ağır seyrinden koruduğu, kişinin aşı olması durumunda hem ailesini hem de toplumu koruduğunun anlatıldığını söyledi. Aşı hakkındaki endişelerin bu şekilde giderildiğini kaydeden Dr. Hülür, "Pandemi sürecinden tek çıkışımızın aşılanma olduğu anlatılmaktadır'' dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)

İlgili Haberler
21 Nisan 2021 koronavirüs tablosuVaka sayısında ilk sırada yer alan ilimizde denetimler sıkılaştırıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Türkiye kutuplardan ibaret değil
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Oy meselesi
Rauf Tamer
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Hakan Çelik
Bir törenden akılda kalanlar
Hakan Çelik
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak