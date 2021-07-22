Aşk & İlişkiler Aşı yoksa flört de yok

Aşı yoksa flört de yok

Aşk & İlişkiler

Aşı yoksa flört de yok

Çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarında tanışan 10 kişiden 4’ü, aşı olmayan kimseyle yüz yüze görüşmek istemiyor.

22 Temmuz 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kaspersky’nin araştırmasına göre, izolasyon ve kısıtlama çağında tüketiciler, flört ederken sağlıklarına ve kişisel güvenliklerine daha fazla dikkat ediyor. Genelde yalnızca antikorları veya aşı sertifikası olanlar birbirleriyle görüşmeyi istiyor.

Kullanıcıların yüzde 50’si bir randevuya ilk kez gittiklerinde kendilerini gergin veya güvensiz hissediyor.

VERİLERE DİKKAT!

Çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını kullananların çoğunluğu, buluşmayı kabul etmeden önce telefonla veya görüntülü olarak konuşmak istiyor. Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, “Sağlıkla birlikte paylaştığınız verilere dikkat edin. Fotoğraf paylaşırken adresinizi veya işvereninizi açık etmeyin. Birden fazla cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın” diye konuştu.

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