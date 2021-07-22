Aşı yoksa flört de yok

Kaspersky’nin araştırmasına göre, izolasyon ve kısıtlama çağında tüketiciler, flört ederken sağlıklarına ve kişisel güvenliklerine daha fazla dikkat ediyor. Genelde yalnızca antikorları veya aşı sertifikası olanlar birbirleriyle görüşmeyi istiyor.

Kullanıcıların yüzde 50’si bir randevuya ilk kez gittiklerinde kendilerini gergin veya güvensiz hissediyor.

VERİLERE DİKKAT!

Çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını kullananların çoğunluğu, buluşmayı kabul etmeden önce telefonla veya görüntülü olarak konuşmak istiyor. Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, “Sağlıkla birlikte paylaştığınız verilere dikkat edin. Fotoğraf paylaşırken adresinizi veya işvereninizi açık etmeyin. Birden fazla cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın” diye konuştu.



