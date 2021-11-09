‘Aşı zorunlu mu olacak?’ sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından daha sık araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Koca, “Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir” dedi…

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR

Koronavirüse karşı insanlığın elindeki en önemli silah şu an için aşı olduğu biliniyor. Salgının yayılım hızının yavaşlaması ve hastalığın hafif atlatılabilmesi için sağlık otoriteleri her fırsatta aşı olunması tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye’de şu an için zorunluluğu bulunmamakla birlikte, konser sinema ve tiyatro gibi insanların kalabalık olarak bulunacağı etkinliklerde, toplu taşıma ile şehirlerarası yolculuklarda ve yurt içi yurt dışı uçak seyahatlerinde vatandaşlardan iki doz aşı olduğuna ilişkin aşı kartı göstermeleri, eğer aşı olmamışsa en fazla 48 saat içinde yapılmış negatif covid test sonuçlarını ibraz etmeleri isteniyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Türkiye’de de aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 2 doz mRNA aşısı olan 60 yaş üzeri vatandaşlar, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli mesleklerde çalışanlar da artık üçüncü doz aşılarını olabiliyor.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son zamanlarda koronavirüs vaka sayısında yaşanan yükselme ve günlük 25-30 bin bandından bulunan yeni vakalara ilişkin yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz.” İfadelerini kullandı.



