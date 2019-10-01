Tatlı krizlerinde hızlıca hazırlayabileceğiniz aside tatlısı tarifi hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Un helvasının daha akışkan ve pekmezli hali olan aside tatlısı tarifine bayılacağınızı garanti ediyoruz. Ancak aside tatlısı tarifinde kıvam oldukça önemlidir. Kıvamı tutturmak için tarifte vermiş olduğumuz adımları harfiyen yerine getirmenizi tavsiye ediyoruz. İşte tadı damak çatlatan aside tatlısı tarifi.

İç Anadolu mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan aside tatlısı Yozgat ve kayseri mutfağının meşhur lezzetleri arasındadır. Kışın afiyetle şifa için tüketildiği bilinmektedir. aside tatlısı tarifinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta tatlıyı yapmadan önce tavada veya tencerede tereyağı eritilmesi gerektiğidir.





Aside tatlısı malzemeleri

2 yemek kaşığı un tepeleme

2 su bardağı su (200g lık)

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı pekmez .

2 yemek kaşığı tereyağ .

Aside tatlısı nasıl yapılır?

Tereyağ hariç, tüm malzemeler bir kapta çırpılır. Sonra tereyağını bir tavada eritip üzerine hazırlanan harç dökülür ve kaynayıp katılaşana kadar sürekli karıştırarak pişirilir.

İsteğe göre küçük boy borcama veya kaselere dökülüp servis yapılır. .

Kırık ceviz veya ceviz içi serpilebilir.

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Not:

Koyu kıvam severler sadece 1 su bardağı kullanabilir. .