Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden ve oğlunun da gırtlak kanserine yakalanan Halk ozanı Aşık Ali Nurşani oğlu için yardım istemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşık Ali Nurşani’nin bu çağrısına destek verdi. Bu haberlerin ardından intyernette sıklıkla Aşık Ali Nurşani kimdir? Ali Nurşani’nin oğlu Engin Nurşani kimdir? soruları aratılıyor. İşte Aşık Ali Nurşani’nin biyografisi…

AŞIK ALİ NURŞANİ KİMDİR?

2 Şubat 1959 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. 1970'li yıllardan bu yana müzikal yaşamın içinde olan halk ozanı Aşık Ali Nurşani, müzik hayatı boyunca pek çok türkü besteledi ve sayısız çalışmaya imza attı.

1979 yılında gittiği bir konser sonrasında Almanya’da kaldı. Alman asıllı Angelika Nurşani ile evli olan sanatçının, bu evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan küçüğü Engin Nurşani de Türk Halk Müziği sanatçısıdır.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Asıl ismi Engin Ayhan olup (1980) yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğdu. Özgün Türk Halk müziği sanatçısıdır. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani’dir. Babası aslen Gaziantep'in İslahiye ilçesiden annesi ise Alman asıllıdır.

Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü "Adına bir çizik çektim" ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur.

2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştır. Engin Nurşani babası Ali Nurşani gibi gırtlak kanserine yakalanmıştır. Engin Nurşani gırtlak kanseri tedavisi görmektedir.



