Asil Nadir 42 yıl sonra baba olacak

Asil Nadir’in 34 yaşındaki ikinci eşi Nur Nadir’in 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu dünyaya getireceği öğrenildi. Asil Nadir KKTC’nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ve Ada’nın en ünlü isimlerinden. İngiltere’deki şirketlerinin batmasından sonra 1993’te KKTC’ye gelen Nadir 2005 yılında Neriman Nur ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.

2010 yılında kendi isteği ile İngiltere’ye dönen ve batan şirketleri nedeniyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadir, 2 yıl önce Türkiye’ye iade edildi. Nadir Silivri Cezaevi’nde bir gün kaldıktan sonra KKTC’ye döndü.

2 OĞUL BABASI

Asil Nadir’in yakın çevresi, eşi Nur Nadir’in tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığını belirtti. Nadir’in Ayşegül Tecimer’le ilk evliliğinden Birol (42) ve Serhan (53) adlarında iki oğlu bulunuyor.