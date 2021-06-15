Türkiye Aşılamada 1 milyon rekoru! Bakan Koca açıkladı

Aşılamada 1 milyon rekoru! Bakan Koca açıkladı

Türkiye

Aşılamada 1 milyon rekoru! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.

15 Haziran 2021, Salı 21:11 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullandı.

AA

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