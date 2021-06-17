Aşılamada dünya rekoru kırdık! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son hızla devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık." dedi.
17 Haziran 2021, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1405585133546115078
AA
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