Türkiye Aşılamada dünya rekoru kırdık! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Aşılamada dünya rekoru kırdık! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Türkiye

Aşılamada dünya rekoru kırdık! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son hızla devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık." dedi.

17 Haziran 2021, Perşembe 21:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

AA

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