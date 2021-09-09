Türkiye Aşılamada sevindiren haber! Bir il daha 'mavi' oldu

Aşılamada sevindiren haber! Bir il daha 'mavi' oldu

Türkiye

Aşılamada sevindiren haber! Bir il daha 'mavi' oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.

09 Eylül 2021, Perşembe 23:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.

Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.

AA

İlgili Haberler
Yüz yüze eğitim için çok önemli yenilik! Pazartesi resmen başlıyorSon dakika: Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Paçacı haklı
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
“Ayşegül’ün suçu ne?”
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse'nin yolculuğu
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları yine hayran bıraktı