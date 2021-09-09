Aşılamada sevindiren haber! Bir il daha 'mavi' oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'nın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçtiğini ve "mavi" kategorideki iller arasında yer aldığını duyurdu.
09 Eylül 2021, Perşembe 23:14 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.
Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1436045603524448258
AA