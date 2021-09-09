Aşılamada sevindiren haber! Bir il daha 'mavi' oldu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı, bugün yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla mavi illerimiz arasında. Turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19'a karşı, tüm illeriyle mavi bir Türkiye risk haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun." ifadelerini kullandı.

Risk haritasına göre, Ağrı'daki aşılama oranı yüzde 75,1 seviyesinde bulunuyor.

AA







